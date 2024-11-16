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Кормье: уход Джонса на пенсию после боя с Миочичем был бы несправедливым относительно ММА

Кормье: уход Джонса на пенсию после боя с Миочичем был бы несправедливым относительно ММА
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Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье высказался насчёт потенциального ухода действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе соотечественника Джона Джонса на пенсию после поединка со Стипе Миочичем.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Джон Джонс
Не началось
Стипе Миочич

«Он продолжит драться. Не знаю, как и когда, но, думаю, Джон не завяжет с боями. Жорж Сен-Пьер был достаточно молод, чтобы продолжать. Хабиб Нурмагомедов был достаточно молод, чтобы продолжать. И эти парни ушли. Не каждый может это сделать. Думаю, было бы несправедливо по отношению к спорту, если бы Джон Джонс ушёл. После боя со Стипе я хотел бы увидеть поединок Джона Джонса и Тома Аспиналла», — приводит слова Кормье портал MMAJunkie.

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