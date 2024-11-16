Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майкл Фелпс и Шакил О'Нил дали прогноз на бой за титул UFC между Джонсом и Миочичем

Майкл Фелпс и Шакил О'Нил дали прогноз на бой за титул UFC между Джонсом и Миочичем
Комментарии

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил дали прогноз на предстоящий поединок между чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и экс-обладателем титула UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем.

Фелпс. победит мой пацан Джон Джонс.

О'Нил. Джонс победит нокаутом.

Напомним, поединок между Джонсом и Миочичем состоится на турнире UFC 309, который пройдёт в ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-Сквер-Гарден». На профессиональном уровне Джонс выступает с 2008 года. За это время он одержал 27 побед, потерпел одно поражение дисквалификацией, а также один бой был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
UFC 309: Миочич устроит невероятный апсет и победит Джонса? LIVE
Live
UFC 309: Миочич устроит невероятный апсет и победит Джонса? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android