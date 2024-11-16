Майкл Фелпс и Шакил О'Нил дали прогноз на бой за титул UFC между Джонсом и Миочичем

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил дали прогноз на предстоящий поединок между чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и экс-обладателем титула UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем.

Фелпс. победит мой пацан Джон Джонс.

О'Нил. Джонс победит нокаутом.

Напомним, поединок между Джонсом и Миочичем состоится на турнире UFC 309, который пройдёт в ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-Сквер-Гарден». На профессиональном уровне Джонс выступает с 2008 года. За это время он одержал 27 побед, потерпел одно поражение дисквалификацией, а также один бой был признан несостоявшимся.