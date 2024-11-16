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Иан Гарри: я единственный полусредневес, который в любое время готов подраться с каждым

Иан Гарри: я единственный полусредневес, который в любое время готов подраться с каждым
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Топовый и непобеждённый боец UFC ирландец Иан Гарри высказался о том, что заменил чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Белала Мухаммада в бою с непобеждённым казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым.

«Усман и Колби увернулись. Я единственный полусредневес, который в любое время готов сразиться с кем угодно. Погнали!!!» — написал Гарри на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок между Гарри и Рахмоновым состоится 8 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 310. Ирландский боец на данный момент идёт на серии из восьми побед в североамериканской лиге. Рахмонов, в свою очередь, одержал шесть досрочных побед подряд в UFC.

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