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Макс Холлоуэй: для меня было бы честью разделить октагон с Чарльзом Оливейрой

Макс Холлоуэй: для меня было бы честью разделить октагон с Чарльзом Оливейрой
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Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй открыт к реваншу с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Слышал, что Оливейра говорил о желании подраться за титул BMF. Это довольно круто. Чарльз, знаю, что у нас есть некоторая история. Если бы мне когда-нибудь предложили реванш с тобой, то для меня было бы честью разделить с тобой октагон. Ты зверь, не могу дождаться твоего боя с Чендлером», — приводит слова Холлоуэя портал MMAJunkie.

Напомним, следующий поединок Чарльз Оливейра проведёт на турнире UFC 309, который состоится 17 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Его соперником будет американец Майкл Чендлер.

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