Майк Тайсон выступил с заявлением насчёт поражения в поединке с Джейком Полом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон прокомментировал поражение в поединке с блогером Джейком Полом.

«Это один из тех случаев, когда ты проиграл, но всё равно чувствуешь себя победителем. Я благодарен за то, что произошло прошлой ночью. Не жалею о том, что вышел на ринг в последний раз.

В июне я чуть не расстался с жизнью. Мне сделали восемь переливаний крови, я потерял половину своей крови и провёл два месяца в больнице. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы поправиться.

Для меня большая честь, что мои дети увидят, как я выступаю против талантливого бойца, который вдвое моложе меня, на переполненном стадионе. Ни один мужчина не должен просить о таком опыте. Спасибо», — написал Тайсон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу соотечественника Майка Тайсона единогласным решением судей и записал на свой счёт уже третью победу в 2024 году. Для Тайсона это поражение стало седьмым в карьере. Это был первый официальный бой Майка за последние 19 лет (с июня 2005 года).