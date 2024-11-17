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Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер: прямая онлайн трансляция боя на UFC 309 начнётся в 7:30

Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер: прямая онлайн трансляция боя на UFC 309 начнётся в 7:30
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В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 309. В соглавном бою турнира бразилец Чарльз Оливейра встретится с представителем США Майклом Чендлером.

Ориентировочное время начала поединка – 7:30 мск.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер
17 ноября 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Майкл Чендлер

Посмотреть трансляцию UFC 309 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 309 и событий вокруг него.

Главным событием турнира станет бой чемпиона в тяжёлом весе Джона Джонса с экс-чемпионом в этом весе Стипе Миочичем.

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