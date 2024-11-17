Джон Джонс — Стипе Миочич: прямая онлайн трансляция боя на UFC 309 начнётся в 8:00

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 309. Главным событием турнира станет бой чемпиона в тяжёлом весе Джона Джонса с экс-чемпионом в этом весе Стипе Миочичем.

Ориентировочное время начала боя – 8:00 мск.

Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 309 и событий вокруг него.

В активе Джона в смешанных единоборствах 27 побед при одном поражении. На счету Миочича 20 побед и четыре поражения.

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