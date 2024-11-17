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Бой между Уайдманом и Андерсом на UFC 309 отменён

Бой между Уайдманом и Андерсом на UFC 309 отменён
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Бой экс-чемпиона UFC, 40-летнего бойца среднего дивизиона Криса Уайдмана с Эриком Андерсом на турнире UFC 309 отменён.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Крис Уайдман — Эрик Андерс
17 ноября 2024, воскресенье. 04:50 МСК
Крис Уайдман
Не началось
Эрик Андерс

Сообщается, причиной отмены боя стали проблемы со здоровьем у Андерсона. На данный момент неизвестно, будет ли UFC пробовать вновь организовать их поединок

Турнир по смешанным единоборствам UFC 309 проходит ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США).

Главным событием турнира станет поединок чемпиона в тяжёлом весе Джона Джонса с экс-чемпионом в этом весе Стипе Миочичем. В соглавном бою бразилец Чарльз Оливейра встретится с представителем США Майклом Чендлером.

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