Бо Никал одолел Пола Крэйга на турнире UFC 309

Не имеющий поражений боец UFC в среднем весе американец Бо Никал одержал очередную победу в своей карьере, одолев представителя Шотландии Пола Крэйга на турнире UFC 309, проходящем в Нью-Йорке (США).

Бой продлился все три раунда и завершился победой Бо Никала единогласным решением судей. Это четвёртая победа кряду в UFC для Никала и седьмая победа кряду в карьере. Американец пока не потерпел ни одного поражения.

Пол Крэйг потерпел девятое поражение в профессиональной карьере. На его счету также 17 побед и один поединок, завершившийся вничью.

В главном событии турнира в тяжёлом весе подерутся Джон Джонс и Стипе Миочич.

Джон Джонс тренируется в преддверии боя со Стипе Миочичем