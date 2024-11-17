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Бо Никал одолел Пола Крэйга на турнире UFC 309

Бо Никал одолел Пола Крэйга на турнире UFC 309
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Не имеющий поражений боец UFC в среднем весе американец Бо Никал одержал очередную победу в своей карьере, одолев представителя Шотландии Пола Крэйга на турнире UFC 309, проходящем в Нью-Йорке (США).

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Бо Никал (W) — Пол Крэйг
17 ноября 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Бо Никал
Окончено
UD
Пол Крэйг

Бой продлился все три раунда и завершился победой Бо Никала единогласным решением судей. Это четвёртая победа кряду в UFC для Никала и седьмая победа кряду в карьере. Американец пока не потерпел ни одного поражения.

Пол Крэйг потерпел девятое поражение в профессиональной карьере. На его счету также 17 побед и один поединок, завершившийся вничью.

В главном событии турнира в тяжёлом весе подерутся Джон Джонс и Стипе Миочич.

Джон Джонс тренируется в преддверии боя со Стипе Миочичем

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