Чарльз Оливейра единогласным решением одолел Майкла Чендлера на UFC 309

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 309. В соглавном бою турнира бразилец Чарльз Оливейра встречался с представителем США Майклом Чендлером.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Оливейры единогласным решением судей. Бразилец за явным преимуществом выигрывал поединок первые четыре раунда, однако в пятом раунде Чендлеру удалось посеять интригу. Он несколько раз потряс Оливейру, но нокаутировать его не сумел. Как итог — победа Оливейры.

Чарльз одержал 35-ю победу при 10 поражениях, также один бой с его участием завершился вничью. Чендлер потерпел девятое поражение при 23 победах.

Главным событием турнира станет бой чемпиона в тяжёлом весе Джона Джонса с экс-чемпионом в этом весе Стипе Миочичем.

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