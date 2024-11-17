Джон Джонс провёл первую защиту титула UFC в тяжёлом весе

Сегодня, 17 ноября, в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл турнир UFC 309, который возглавил поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. Бой завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, американский боец первый раз защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг).

Джонс выступает на профессиональном уровне с 2008 года. За это время Костлявый одержал 27 побед, потерпел одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Он побеждал таких бойцов, как Даниэль Кормье (дважды), Александр Густафссон (дважды), Лиоту Мачида, Витор Белфорт, Гловер Тейшейра, и прочих.