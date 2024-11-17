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Рамирес выиграл уже второй титул в первом тяжёлом весе. Ранее его разгромил Бивол

Рамирес выиграл уже второй титул в первом тяжёлом весе. Ранее его разгромил Бивол
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Сегодня, 17 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) мексиканский боксёр Хильберто Рамирес одержал победу единогласным решением судей (116-113, 116-112, 116-112) над представителем Великобритании Крисом Биллам-Смитом и объединил титулы WBA и WBO в первом тяжёлом весе. Их поединок был главным событием вечера.

Напомним, Хильберто Рамиресу 33 года. 5 ноября 2022 года мексиканский атлет разделил ринг с бывшим чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super россиянином Дмитрием Биволом. Поединок завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для российского боксёра эта защита стала четвёртой.

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