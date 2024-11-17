Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича и сохранил чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 309. Главным событием турнира стал бой чемпиона в тяжёлом весе Джона Джонса с экс-чемпионом в этом весе Стипе Миочичем.

Бой продлился три раунда и завершился победой Джона Джонса нокаутом. Чемпион сначала потряс соперника ударом ногой с разворота в корпус, а затем принялся добивать Миочича. Судья был вынужден остановить поединок.

После сегодняшнего поединка в активе Джона Джонса в смешанных единоборствах 28 побед при одном поражении. На счету Миочича 20 побед и пять поражений.

В соглавном событии турнира бразилец Чарльз Оливейра в лёгкой весовой категории одержал победу над именитым ветераном Майклом Чендлером единогласным решением судей.

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