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Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича и сохранил чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе

Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича и сохранил чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе
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В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 309. Главным событием турнира стал бой чемпиона в тяжёлом весе Джона Джонса с экс-чемпионом в этом весе Стипе Миочичем.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс (W) — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:45 МСК
Джон Джонс
Окончено
TKO
Стипе Миочич

Бой продлился три раунда и завершился победой Джона Джонса нокаутом. Чемпион сначала потряс соперника ударом ногой с разворота в корпус, а затем принялся добивать Миочича. Судья был вынужден остановить поединок.

После сегодняшнего поединка в активе Джона Джонса в смешанных единоборствах 28 побед при одном поражении. На счету Миочича 20 побед и пять поражений.

В соглавном событии турнира бразилец Чарльз Оливейра в лёгкой весовой категории одержал победу над именитым ветераном Майклом Чендлером единогласным решением судей.

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