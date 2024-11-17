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Стипе Миочич объявил о завершении профессиональной карьеры

Стипе Миочич объявил о завершении профессиональной карьеры
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американо-хорват Стипе Миочич объявил о завершении профессиональной карьеры после того, как потерпел поражение в поединке с действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс (W) — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:45 МСК
Джон Джонс
Окончено
TKO
Стипе Миочич

Джонс одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде. Для Стипе поражение от Костлявого стало вторым подряд.

Миочич начал профессиональную карьеру в 2010 году. Пояс чемпиона UFC американо-хорватский боец завоевал 15 мая на турнире UFC 198. Тогда он нокаутировал бразильца Фабрисио Вердума и стал новым чемпионом лиги в тяжёлом весе. В UFC он побеждал таких бойцов, как Даниэль Кормье (дважды), Фрэнсис Нганну, и прочих.

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