Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американо-хорват Стипе Миочич объявил о завершении профессиональной карьеры после того, как потерпел поражение в поединке с действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом.

Джонс одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде. Для Стипе поражение от Костлявого стало вторым подряд.

Миочич начал профессиональную карьеру в 2010 году. Пояс чемпиона UFC американо-хорватский боец завоевал 15 мая на турнире UFC 198. Тогда он нокаутировал бразильца Фабрисио Вердума и стал новым чемпионом лиги в тяжёлом весе. В UFC он побеждал таких бойцов, как Даниэль Кормье (дважды), Фрэнсис Нганну, и прочих.