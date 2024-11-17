Видео нокаута Джона Джонса в поединке со Стипе Миочичем

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 309. Главным событием турнира стал бой чемпиона в тяжёлом весе Джона Джонса с экс-чемпионом в этом весе Стипе Миочичем. «Чемпионат» предлагает посмотреть видео нокаута, благодаря которому Джонс победил.

Бой продолжался все три раунда. В заключительном отрезке Джонс нанёс точный удар ногой с разворота в район рёбер, отчего Миочич упал, и Джон его бросился добивать. Арбитр остановил встречу, присудив технический нокаут действующему чемпиону в тяжёлом весе.

После поединка атлет хорватского происхождения объявил о завершении своей карьеры.