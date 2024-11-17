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Джон Джонс после боя передал свой пояс чемпиона UFC Дональду Трампу

Джон Джонс после боя передал свой пояс чемпиона UFC Дональду Трампу
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Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс после того, как победил американо-хорвата Стипе Миочича техническим нокаутом на турнире UFC 309 в Нью-Йорке, пожал руку и передал свой пояс бывшему президенту США Дональду Трампу.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс (W) — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:45 МСК
Джон Джонс
Окончено
TKO
Стипе Миочич

Фото: кадр из трансляции

Костлявый в первый раз защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Джонс выступает на профессиональном уровне с 2008 года. За это время Костлявый одержал 27 побед, потерпел одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Он побеждал таких бойцов, как Даниэль Кормье (дважды), Александр Густафссон (дважды), Лиоту Мачида, Витор Белфорт, Гловер Тейшейра, и прочих.

Нельзя не отметить, что Джонс отпраздновал победу фирменным танцем Трампа.

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