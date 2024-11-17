Джон Джонс прокомментировал победу над Стипе Миочичем на турнире UFC 309

Действующий обладатель титула чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс прокомментировал успешную защиту титула в поединке с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем.

Джонс финишировал Миочича в третьем раунде после удара в корпус. Бой прошёл на турнире UFC 309 в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Он реально очень хорош, очень стойкий, я доводил жёсткие удары, но он шёл вперёд. Когда доводишь такие удары, а человек просто дальше прёт, это обескураживает. Но кик в корпус… ты его почувствуешь, каким бы стойким ты ни был», — сказал Джонс после победы.

Видео: как появился UFC.