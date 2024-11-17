«Полное доминирование». Хамзин — про бой Джонс — Миочич

33-летний российский боец смешанных единоборств казахского происхождения, выступающий в промоушене RCC, Илья Хамзин прокомментировал главный поединок UFC 309, в котором сошлись в бою за пояс чемпиона в тяжёлом весе его обладатель Джон Джонс и Стипе Миочич. Джонс победил в последнем, третьем раунде нокаутом, нанеся точный удар с разворота в область рёбер.

«Полное доминирование Джонса. Было ощущение, что он раньше закончит. Отдаю должное Миочичу. Легенда, однозначно. Джонс хорошо отработал. Кики по корпусу, бокс, борьба — всё при нем. И надо отдельно отметить тайминг — удар с разворота был вовремя. Думаю, у Перейры нет шансов», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.