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«Полное доминирование». Хамзин — про бой Джонс — Миочич

«Полное доминирование». Хамзин — про бой Джонс — Миочич
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33-летний российский боец смешанных единоборств казахского происхождения, выступающий в промоушене RCC, Илья Хамзин прокомментировал главный поединок UFC 309, в котором сошлись в бою за пояс чемпиона в тяжёлом весе его обладатель Джон Джонс и Стипе Миочич. Джонс победил в последнем, третьем раунде нокаутом, нанеся точный удар с разворота в область рёбер.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс (W) — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:45 МСК
Джон Джонс
Окончено
TKO
Стипе Миочич

«Полное доминирование Джонса. Было ощущение, что он раньше закончит. Отдаю должное Миочичу. Легенда, однозначно. Джонс хорошо отработал. Кики по корпусу, бокс, борьба — всё при нем. И надо отдельно отметить тайминг — удар с разворота был вовремя. Думаю, у Перейры нет шансов», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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