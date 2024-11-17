Джон Джонс повторил фирменный танец Дональда Трампа после победы над Миочичем

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс повторил фирменный танец бывшего президента США Дональда Трампа в октагоне после того, как победил американо-хорвата Стипе Миочича на турнире UFC 309, который прошёл на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Фото: Кадр из трансляции

Джонс выступает на профессиональном уровне с 2008 года. За это время Костлявый одержал 27 побед, потерпел одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Он побеждал таких бойцов, как Даниэль Кормье (дважды), Александр Густафссон (дважды), Лиоту Мачида, Витор Белфорт, Гловер Тейшейра, и прочих.