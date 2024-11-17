37-летний Джон Джонс высказался о своём будущем в UFC после победы над Миочичем

Действующий обладатель титула чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) 37-летний американец Джон Джонс ответил на вопрос о продолжении профессиональной карьеры.

«Что касается моего будущего… Я решил, что не буду заканчивать. У нас впереди кое-какие переговоры с Даной (Уайтом), и, если всё сложится, мы дадим вам то, что вы хотите. У нас есть варианты. Посмотрим, что хотят Дана и Хантер», — сказал Джонс после победы нокаутом в титульном бою с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем.

Поединок Джонса и Миочича прошёл на турнире UFC 309 в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Костлявый впервые защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг).