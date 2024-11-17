Фрэнсис Нганну: поздравляю мальчика Джонни с победой. Скоро увидимся

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну отреагировал на победу действующего обладателя титула UFC американца Джона Джонса в бою с американо-хорватским бойцом Стипе Миочичем.

«Джонс отлично выглядел [в поединке со Стипе] сегодня. Поздравляю мальчика Джонни [с победой]. Скоро увидимся», — написал Нганну на своей странице в социальных сетях.

Джонс выступает на профессиональном уровне с 2008 года. За это время Костлявый одержал 27 побед, потерпел одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Он побеждал таких бойцов, как Даниэль Кормье (дважды), Александр Густафссон (дважды), Лиоту Мачида, Витор Белфорт, Гловер Тейшейра, и прочих.