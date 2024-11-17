Фото с поединка между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 309. Главным событием турнира стал бой чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса с экс-чемпионом в этом весе Стипе Миочичем. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию фоторепортаж о событиях в октагоне:

Костлявый победил Миочича техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, он в первый раз защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Джонс выступает на профессиональном уровне с 2008 года. За это время Костлявый одержал 27 побед, потерпел одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Он побеждал таких бойцов, как Даниэль Кормье (дважды), Александр Густафссон (дважды), Лиоту Мачида, Витор Белфорт, Гловер Тейшейра, и прочих.