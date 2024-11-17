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Фото с поединка между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем

Фото с поединка между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем
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В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 309. Главным событием турнира стал бой чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса с экс-чемпионом в этом весе Стипе Миочичем. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию фоторепортаж о событиях в октагоне:

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс (W) — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:45 МСК
Джон Джонс
Окончено
TKO
Стипе Миочич

Костлявый победил Миочича техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, он в первый раз защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Джонс выступает на профессиональном уровне с 2008 года. За это время Костлявый одержал 27 побед, потерпел одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Он побеждал таких бойцов, как Даниэль Кормье (дважды), Александр Густафссон (дважды), Лиоту Мачида, Витор Белфорт, Гловер Тейшейра, и прочих.

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