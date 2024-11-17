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Оливейра — о поединке с Чендлером: прошу прощения за переживания в пятом раунде

Оливейра — о поединке с Чендлером: прошу прощения за переживания в пятом раунде
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35-летний бразильский боец смешанных единоборств, представитель лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра в социальных сетях прокомментировал свой поединок с Майклом Чендлером.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Чарльз Оливейра (W) — Майкл Чендлер
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
UD
Майкл Чендлер

«Я вернулся… И приношу свои извинения за ваш учащённый пульс в пятом раунде, лол. Но Чендлер сильно бьёт. Всем уважения. Боже, благослови нас», — написал Оливейра в социальной сети Х (ранее Twitter).

Бой продлился все пять раундов, и Чарльз одержал победу решением судей, которые отдали только пятый раунд Чендлеру. Майкл уверенно провёл последний отрезок, неоднократно попав по Чарльзу. Но доминация бразильца в первых четырёх раундах позволила ему победить.

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