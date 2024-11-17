Опубликованы судейские записки боя Джонс — Миочич. Один из судей поставил 20-17

Представлены судейские записки поединка между действующим обладателем чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американцем Джоном Джонсом и бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем.

Все трое судей отдали два первых раунда Джонсу, но поставили совершенно разные оценки (19-18, 20-17, 20-18). Сам поединок завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде.

Фото: UFC

Джонс выступает на профессиональном уровне с 2008 года. За это время Костлявый одержал 27 побед, потерпел одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Он побеждал таких бойцов, как Даниэль Кормье (дважды), Александр Густафссон (дважды), Лиоту Мачида, Витор Белфорт, Гловер Тейшейра, и прочих.