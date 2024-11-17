Ник Кирьос отреагировал на победу Джона Джонса в бою со Стипе Миочичем

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос коротко прокомментировал победу действующего обладателя титула UFC американца Джона Джонса в бою с американо-хорватским бойцом Стипе Миочичем.

«Кости», — написал Кирьос в своём аккаунте в социальных сетях и добавил эмодзи «корона».Прозвище Джона Джонса — Кости (Bones).

Поединок Джонса и Миочича прошёл на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (CIF) на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Джон победил в заключительном, третьем раунде нокаутом, нанеся точный удар с разворота в область рёбер. Джонс впервые защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг).