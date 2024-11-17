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Чарльз Оливейра поцеловал Майкла Чендлера в концовке боя

Чарльз Оливейра поцеловал Майкла Чендлера в концовке боя
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра поцеловал американца Майкла Чендлера на последних секундах поединка, который состоялся на турнире UFC 309.

Фото: Кадр из трансляции

Победу единогласным решением судей в поединке одержал бразильский атлет. Для Чарльза эта победа стала первой с мая 2023 года.

Бразильцу 35 лет. На профессиональном уровне Оливейра выступает с 2008 года. За это время он одержал 35 побед, потерпел 10 поражений, а один бой был признан несостоявшимся. Чемпионский пояс UFC Чарльз впервые завоевал на турнире UFC 263. Тогда он нокаутировал в начале второго раунда Майкла Чендлера.

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