Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бонусы по итогам турнира UFC 309

Бонусы по итогам турнира UFC 309
Комментарии

Бонусы в размере $ 50 тыс. в номинациях «Лучший бой вечера» и «Лучшее выступление вечера» по итогам турнира UFC 309, который состоялся на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, получили:

«Лучший бой вечера» — Чарльз Оливейра против Майкла Чендлера;

«Лучшее выступление вечера» – Джон Джонс, Обан Эллиотт и Рамиз Брахимай.

В главном поединке турнира действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс победил американо-хорвата Стипе Миочича техническим нокаутом в третьем раунде. Джонс, таким образом, провёл первую успешную защиту титула в тяжёлом весе. После боя Миочич объявил о завершении карьеры.

Материалы по теме
Безжалостное избиение. Джонс легко расправился с Миочичем
Безжалостное избиение. Джонс легко расправился с Миочичем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android