Бонусы по итогам турнира UFC 309

Бонусы в размере $ 50 тыс. в номинациях «Лучший бой вечера» и «Лучшее выступление вечера» по итогам турнира UFC 309, который состоялся на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, получили:

«Лучший бой вечера» — Чарльз Оливейра против Майкла Чендлера;

«Лучшее выступление вечера» – Джон Джонс, Обан Эллиотт и Рамиз Брахимай.

В главном поединке турнира действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс победил американо-хорвата Стипе Миочича техническим нокаутом в третьем раунде. Джонс, таким образом, провёл первую успешную защиту титула в тяжёлом весе. После боя Миочич объявил о завершении карьеры.