«Он словно чёртов Илон Маск в октагоне». Дана Уайт — о бойцовском IQ Джона Джонса

Президент UFC Дана Уайт высказался о бойцовском IQ действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американца Джона Джонса.

«Он словно чёртов Илон Маск в октагоне», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 309.

Джонс провёл бой на UFC 309 с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем. Поединок завершился победой Джона техническим нокаутом в третьем раунде.

Джонс выступает на профессиональном уровне с 2008 года. За это время Костлявый одержал 27 побед, потерпел одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Он побеждал таких бойцов, как Даниэль Кормье (дважды), Александр Густафссон (дважды), Лиоту Мачида, Витор Белфорт, Гловер Тейшейра, и прочих.