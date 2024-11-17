«Он словно чёртов Илон Маск в октагоне». Дана Уайт — о бойцовском IQ Джона Джонса

Президент UFC Дана Уайт высказался о бойцовском IQ действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американца Джона Джонса.
«Он словно чёртов Илон Маск в октагоне», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 309.
Джонс провёл бой на UFC 309 с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем. Поединок завершился победой Джона техническим нокаутом в третьем раунде.
Джонс выступает на профессиональном уровне с 2008 года. За это время Костлявый одержал 27 побед, потерпел одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Он побеждал таких бойцов, как Даниэль Кормье (дважды), Александр Густафссон (дважды), Лиоту Мачида, Витор Белфорт, Гловер Тейшейра, и прочих.