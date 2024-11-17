Джон Джонс: спасибо Трампу за то, что был со мной. Горжусь, что я американский чемпион

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу после того, как победил американо-хорватского бойца Стипе Миочича техническим нокаутом в третьем раунде на турнире UFC 309, который состоялся в Нью-Йорке.

«Хочу поблагодарить Дональда Трампа за то, что присутствовал сегодня здесь. США! США! США! Горжусь тем, что я американский чемпион христианин», — сказал Джонс в интервью после поединка.

Джонс выступает на профессиональном уровне с 2008 года. За это время Костлявый одержал 27 побед, потерпел одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Он побеждал таких бойцов, как Даниэль Кормье, Александр Густафссон (дважды), Лиоту Мачида, Витор Белфорт, Гловер Тейшейра, и прочих.