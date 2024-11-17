Джон Джонс — величайший боец в истории ММА?

Сегодня, 17 ноября, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) в рамках турнира UFC 309 состоялся поединок между действующим обладателем чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американцем Джоном Джонсом и американо-хорватом Стипе Миочичем. Бой завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам пройти опрос: «Является ли Джон Джонс величайшим бойцом в истории смешанных единоборств?

Джонс выступает на профессиональном уровне с 2008 года. За это время Костлявый одержал 27 побед, потерпел одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Он побеждал таких бойцов, как Даниэль Кормье, Александр Густафссон (дважды), Лиоту Мачида, Витор Белфорт, Гловер Тейшейра, и прочих.