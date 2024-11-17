Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс обновил рекорд по количеству побед в титульных боях в истории UFC после того, как нокаутировал американо-хорвата Стипе Миочича на турнире UFC 309.

Победа над Миочичем стала для Джонса 16-й, которую он одержал в титульном бою. Таким образом, он стал рекордсменом в данном показателе. Вторым в данном рейтинге является канадец Жорж Сен-Пьер — на его счету 13 побед в титульных боях. Третье место закрепил за собой Деметриус Джонсон, который одержал 12 побед в чемпионских поединках.

Джонс выступает на профессиональном уровне с 2008 года. За это время Костлявый одержал 27 побед, потерпел одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Он побеждал таких бойцов, как Даниэль Кормье, Александр Густафссон (дважды), Лиота Мачида, Витор Белфорт, Гловер Тейшейра, и прочих.