Результаты турнира UFC 309

Сегодня, 17 ноября, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоялся турнир UFC 309. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами ивента.
Джон Джонс победил Стипе Миочича техническим нокаутом (раунд 3, 4:29) и защитил титул чемпиона в тяжёлом весе.
Чарльз Оливейра победил Майкла Чендлера единогласным решением (49-46, 49-46, 49-45).
Бо Никал победил Пола Крэйга единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Вивьен Араужо победила Карину Силву единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Маурисио Руффи победил Джеймса Ллонтопа единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Маркус Макги победил Джонатана Мартинеса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Джим Миллер победил Дэймона Джексона удушающим приёмом (раунд 1, 2:44).
Дэвид Онама победил Роберто Ромеро единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Марчин Тыбура победил Джоната Диниза техническим нокаутом (остановка доктором из-за сечек) (раунд 2, 5:00).
Рамиз Брахимай победил Микки Галла нокаутом (раунд 1, 2:55).
Обан Эллиотт победил Бассила Хафеза нокаутом (раунд 3, 0:40).
Эдуара Моура победила Веронику Харди единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).