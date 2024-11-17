Результаты турнира UFC 309

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Сегодня, 17 ноября, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоялся турнир UFC 309. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами ивента.

Джон Джонс победил Стипе Миочича техническим нокаутом (раунд 3, 4:29) и защитил титул чемпиона в тяжёлом весе.

Чарльз Оливейра победил Майкла Чендлера единогласным решением (49-46, 49-46, 49-45).

Бо Никал победил Пола Крэйга единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Вивьен Араужо победила Карину Силву единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Маурисио Руффи победил Джеймса Ллонтопа единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Маркус Макги победил Джонатана Мартинеса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Джим Миллер победил Дэймона Джексона удушающим приёмом (раунд 1, 2:44).

Дэвид Онама победил Роберто Ромеро единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Марчин Тыбура победил Джоната Диниза техническим нокаутом (остановка доктором из-за сечек) (раунд 2, 5:00).

Рамиз Брахимай победил Микки Галла нокаутом (раунд 1, 2:55).

Обан Эллиотт победил Бассила Хафеза нокаутом (раунд 3, 0:40).

Эдуара Моура победила Веронику Харди единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).