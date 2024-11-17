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Джон Джонс: бой с Аспиналлом меня не беспокоит. Не хочу драться с опасными новичками

Джон Джонс: бой с Аспиналлом меня не беспокоит. Не хочу драться с опасными новичками
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс по-прежнему не хочет принимать поединок с временным чемпионом лиги Томом Аспиналлом.

«Я не особо беспокоюсь о поединке с Томом. Я беспокоюсь о бое с Перейрой. Это то, чего мне хотелось бы. Думаю, если в UFC захотят вернуть меня в октагон, то они сделают этот поединок. Я чётко обозначил свои намерения. Больше не хочу драться с опасными новичками. Хочу драться с признанными чемпионами. Меня не волнует то, что Аспиналл может завоевать титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Моя цель — Алекс Перейра.

Люди могут называть меня уточкой или цыплёнком, но я собираюсь пойти домой и обналичить чек на крупную сумму. Если это был мой последний бой в жизни, то не возражаю.

Я нахожу Аспиналла раздражающим. Он мне просто не нравится. В конце концов, если я дам ему возможность подраться со мной, то хочу получить солидную денежную компенсацию. Хочу эти чёртовы деньги. Том мне совсем не нужен, я нужен ему», — сказал Джонс на пресс-конференции после турнира UFC 309.

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