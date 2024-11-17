Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт однозначно ответил, будет ли он организовывать бой между Джонсом и Перейрой

Дана Уайт однозначно ответил, будет ли он организовывать бой между Джонсом и Перейрой
Аудио-версия:
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт однозначно ответил, будет ли он организовывать поединок между действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американцем Джоном Джонсом и чемпионом UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой.

«Я никогда не устрою этот бой. Нет ни одного способа сделать этот бой. Джон Джонс слишком большой, а его навыки борьбы просто невероятные», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 309.

Джонс выступает на профессиональном уровне с 2008 года. За это время Костлявый одержал 27 побед, потерпел одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Он побеждал таких бойцов, как Даниэль Кормье, Александр Густафссон (дважды), Лиоту Мачида, Витор Белфорт, Гловер Тейшейра, и прочих.

Материалы по теме
Безжалостное избиение. Джонс легко расправился с Миочичем
Безжалостное избиение. Джонс легко расправился с Миочичем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android