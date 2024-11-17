Дана Уайт однозначно ответил, будет ли он организовывать бой между Джонсом и Перейрой

Президент UFC Дана Уайт однозначно ответил, будет ли он организовывать поединок между действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американцем Джоном Джонсом и чемпионом UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой.

«Я никогда не устрою этот бой. Нет ни одного способа сделать этот бой. Джон Джонс слишком большой, а его навыки борьбы просто невероятные», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 309.

Джонс выступает на профессиональном уровне с 2008 года. За это время Костлявый одержал 27 побед, потерпел одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Он побеждал таких бойцов, как Даниэль Кормье, Александр Густафссон (дважды), Лиоту Мачида, Витор Белфорт, Гловер Тейшейра, и прочих.