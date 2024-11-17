Дана Уайт: Джонс разобрал Миочича на части. Как его многие не признают величайшим?!

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на выступление чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американца Джона Джонса в поединке со Стипе Миочичем на турнире UFC 309. Бой завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде.

«Джон приехал сюда, чтобы победить. Он выглядел хорошо, был в отличной физической форме, и об этом можно говорить ещё долго. Джон разобрал Стипе на части. Он выглядел невероятно. Я просто не понимаю, как кто-то из вас, ребята, не видит, что он величайший боец ​​в истории, чёрт возьми?!» — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.

Джонс выступает на профессиональном уровне с 2008 года. За это время Костлявый одержал 27 побед, потерпел одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Он побеждал таких бойцов, как Даниэль Кормье (дважды), Александр Густафссон (дважды), Лиоту Мачида, Витор Белфорт, Гловер Тейшейра, и прочих.