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Джон Джонс сравнялся с Фёдором Емельяненко по количеству побед над чемпионами UFC

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс сравнялся с легендарным российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко по количеству побед над чемпионами UFC.

И Джонс, и Емельяненко победили по девять бойцов, которые в разные моменты своей карьеры удерживали титул чемпиона UFC. Костлявый одолел Даниэля Кормье, Сириля Гана, Гловера Тейшейру, Рашада Эванса, Стипе Миочича, Лиото Мачиду, Маурисио Руа, Куинтона Джексона, Витора Белфорта.

Последний император, в свою очередь, побеждал Родриго Ногейру (дважды), Кевина Рэндлмана, Марка Коулмана (дважды), Андрея Орловского, Тима Сильвию, Фрэнка Мира и Куинтона Джексона.

Сегодня Джонс победил Стипе Миочича техническим нокаутом в третьем раунде на турнире UFC 309.