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Чарльз Оливейра: боя с Макгрегором не будет. Он больше всех остальных бегает от поединков

Чарльз Оливейра: боя с Макгрегором не будет. Он больше всех остальных бегает от поединков
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра высказался в адрес известного бойца UFC ирландца Конора Макгрегора.

«Конор Макгрегор — это парень, который больше остальных бегает от поединков. Наш бой не состоится. Конор сам выбирает себе соперников», — сказал Оливейра на пресс-конференции после турнира UFC 309.

Сегодня, на турнире UFC 309, который состоялся на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, Оливейра разделил октагон с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе американцем Майклом Чендлером. Бой завершился победой бразильца единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Чарльз Оливейра (W) — Майкл Чендлер
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
UD
Майкл Чендлер
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