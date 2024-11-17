Дана Уайт дал обновлённую информацию о возвращении Конора Макгрегора в октагон

Президент UFC Дана Уайт высказался насчёт возращения известного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора в октагон.

«Конор вернётся в конце 2025 года. Пройдёт много времени, прежде чем мы решим, кто будет соперником Макгрегора», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 309.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июне на турнире UFC 264, Макгрегор разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) американцем Дастином Порье. Бой завершился победой Бриллианта техническим нокаутом (остановка доктора) в первом раунде. В своём рекорде Макгрегор имеет 22 победы и шесть поражений.