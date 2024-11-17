Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Величайший». Двалишвили отреагировал на победу Джона Джонса

«Величайший». Двалишвили отреагировал на победу Джона Джонса
Комментарии

Грузинский боец и чемпион Ultimate Fighting Championship в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили назвал обладателя пояса в тяжёлом весе Джона Джонса величайшим атлетом всех времён (GOAT) после победы над спортсменом хорватского происхождения Стипе Миочичем.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс (W) — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:45 МСК
Джон Джонс
Окончено
TKO
Стипе Миочич

«Джон Джонс, ты величайший боец всех времён», — написал Двалишвили в социальных сетях.

Поединок Джонса и Миочича возглавил кард турнира UFC 309 и закончился в последнем, третьем раунде после того, как Джон удачно попал ногой с разворота в район рёбер хорватского спортсмена. После этого Джонс бросился добивать Стипе и судья остановил поединок.

Материалы по теме
Джон Джонс обновил рекорд по количеству побед в титульных боях в истории UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android