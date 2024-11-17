«Величайший». Двалишвили отреагировал на победу Джона Джонса

Грузинский боец и чемпион Ultimate Fighting Championship в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили назвал обладателя пояса в тяжёлом весе Джона Джонса величайшим атлетом всех времён (GOAT) после победы над спортсменом хорватского происхождения Стипе Миочичем.

«Джон Джонс, ты величайший боец всех времён», — написал Двалишвили в социальных сетях.

Поединок Джонса и Миочича возглавил кард турнира UFC 309 и закончился в последнем, третьем раунде после того, как Джон удачно попал ногой с разворота в район рёбер хорватского спортсмена. После этого Джонс бросился добивать Стипе и судья остановил поединок.