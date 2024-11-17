Рагозин: Джонс больше не будет драться с молодыми и голодными. Он добился всего

Боец клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин, выступающий в лиге RCC, высказался насчёт поединка между чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и экс-обладателем титула UFC в категории до 120 кг Стипе Миочичем.

«Джон Джонс — очень умный боец. Наверное, можно уже сказать, что это великий боец, который провёл больше всех защит пояса на протяжении многих-многих лет. Остаётся не знающим поражений и дерётся только в титульных боях.

Он в очередной раз продемонстрировал свой высокий бойцовский интеллект. Он разобрал Миочича по всем статьям, и сделал это достаточно зрелищно. Он останется чемпионом.

Карьеру, я так понял, он пока не завершает, но будет уже выбирать себе соперников, не будет драться с молодыми и голодными. Какие-то медийные супербои ещё проведёт. А может, и нет, он, в принципе, уже всего заслужил, всего добился.

Конечно, стоит отметить Миочича. Конечно, он уже был тоже не в той форме. Долгий простой, травмы, возраст. Конечно, всё уже сказывается. Но, он бился, показал всё, что мог. Ну, на данный момент, конечно, в данной форме, Джон Джонс сильнее», — сказал Рагозин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.