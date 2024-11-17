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Сидельников высказался о поединке Чендлера и Оливейры на UFC 309

Сидельников высказался о поединке Чендлера и Оливейры на UFC 309
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Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников дал комментарий насчёт реванша между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой и экс-претендентом на титул чемпиона UFC в категории до 70 кг американцем Майклом Чендлером.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Чарльз Оливейра (W) — Майкл Чендлер
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
UD
Майкл Чендлер

«Чендлер показал характер. Выдержал четыре раунда. В пятом подарил интригу, закатил яркую концовку. Но Оливейра продемонстрировал чемпионский характер. Как по мне, Оливейра забрал бой в одну калитку. Время Чендлера заканчивается, как бы прискорбно это ни было», — сказал Кирилл Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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