Сидельников: Конору и Чендлеру нужно подраться на голых кулаках

Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников считает, что бывшему чемпиону UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландцу Конору Макгрегору следует подраться на голых кулаках с экс-претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе американцем Майклом Чендлером.

«Не знаю, насколько это будет интересно UFC. По кулачке такой бой вызовет больше интереса. Им нужно подраться на голых кулаках. Сейчас в Америке это приобретает большую популярность. У этого будет интерес. И у организаторов, и у болельщиков», — сказал Кирилл Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.