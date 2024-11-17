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Сидельников назвал Джонса величайшим бойцом в истории MMA

Сидельников назвал Джонса величайшим бойцом в истории MMA
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Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников прокомментировал поединок между действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американцем Джоном Джонсом и бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем. Костлявый победил техническим нокаутом в третьем раунде.

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17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
UD
Майкл Чендлер

«Миочич удивил. Выглядел атлетично, старался. Но Джон Джонс работал спокойно. Не было суеты, всё шло по его плану. Это было круто и красиво. Наверное, Джон Джонс — величайший боец. Долгий простой, такая травма. А он выходит и побеждает», — сказал Кирилл Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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