Сидельников назвал Джонса величайшим бойцом в истории MMA

Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников прокомментировал поединок между действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американцем Джоном Джонсом и бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем. Костлявый победил техническим нокаутом в третьем раунде.

«Миочич удивил. Выглядел атлетично, старался. Но Джон Джонс работал спокойно. Не было суеты, всё шло по его плану. Это было круто и красиво. Наверное, Джон Джонс — величайший боец. Долгий простой, такая травма. А он выходит и побеждает», — сказал Кирилл Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.