Джон Джонс поставил на аватарку своего профиля утку с чемпионским поясом UFC

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс поставил на аватарку своего профиля утку с чемпионским поясом UFC.

Это можно расценивать как ответ критикам Костлявого, которые называют его уткой (на английском слово duck имеет два значение: утка и уклонение. — Прим. «Чемпионата») из-за того, что тот не хочет принимать поединок с временным чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом.

Фото: Скриншот профиля Джона Джонса

Напомним, сегодня, 17 ноября, в Нью-Йорке на турнире UFC 309 Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе американо-хорватом Стипе Миочичем. Бой завершился победой Джона техническим нокаутом в третьем раунде.