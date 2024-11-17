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Джон Джонс поставил на аватарку своего профиля утку с чемпионским поясом UFC

Джон Джонс поставил на аватарку своего профиля утку с чемпионским поясом UFC
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Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс поставил на аватарку своего профиля утку с чемпионским поясом UFC.

Это можно расценивать как ответ критикам Костлявого, которые называют его уткой (на английском слово duck имеет два значение: утка и уклонение. — Прим. «Чемпионата») из-за того, что тот не хочет принимать поединок с временным чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом.

Фото: Скриншот профиля Джона Джонса

Напомним, сегодня, 17 ноября, в Нью-Йорке на турнире UFC 309 Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе американо-хорватом Стипе Миочичем. Бой завершился победой Джона техническим нокаутом в третьем раунде.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс (W) — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:45 МСК
Джон Джонс
Окончено
TKO
Стипе Миочич
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