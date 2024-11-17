Аспиналл: Джонс должен освободить титул, если собирается спуститься в полутяжёлый вес

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл призвал чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса освободить свой титул, если тот не собирается драться с ним.

«Если Джон хочет остаться в тяжёлом весе, нет сомнений, что следующим его соперником должен стать я. Если у него есть желание провести несколько «весёлых» поединков, как он говорит, то, вполне справедливо, он может спуститься в полутяжёлый вес, но ему придётся отказаться от титула чемпиона в тяжёлом весе.

За титул чемпиона в 120 кг нужно драться с другими сильными парнями, то есть со мной, победителем боя Сириля Гана и [Александра] Волкова. Я не знаю, как это будет выглядеть в будущем, но расскажу вам кое-что: боссы UFC несколько раз кивнули и подмигнули мне, когда Джон Джонс говорил о следующем бое.

Это очень много значит для меня, и не только это. У меня был разговор с руководством UFC на этой неделе. Они говорят, что наш бой с Джонсом будет самым громким в истории тяжёлого веса UFC — в этом нет никаких сомнений. Потенциально это один из крупнейших боёв в истории лиги. Кроме того, это то, что хотят увидеть люди, и мы должны им это дать.

Я сказал UFC: «Послушайте, я не стану снова драться за временный титул UFC». Больше так не буду. Честно говоря, не хотел этого делать в первый раз. Мне не хочется брать на себя роль новатора, защищая временные титулы. Это не те рекорды, которые мне хотелось бы побить. Моя цель — стать абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе UFC», — приводит слова Аспиналла Eurosport.