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Том Аспиналл назвал слабость Джона Джонса, которую он заметил в поединке со Стипе Миочичем

Том Аспиналл назвал слабость Джона Джонса, которую он заметил в поединке со Стипе Миочичем
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл назвал слабость Джона Джонса, которую он заметил в его титульном поединке со Стипе Миочичем.

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17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
UD
Майкл Чендлер

«Он — настоящий мастер финтов, никогда не знаешь, что он выкинет. Чтобы победить Джона Джонса, нужны острые глаза и быстрая реакция, а у Стипе Миочича в 42 года этого больше не было. Я так счастлив, что мне удалось увидеть крупным планом, как выглядит Джон Джонс в 37 лет и на закате своей карьеры. Очень доволен.

Были ли какие-то слабые места, которые я отметил в игре Джона? Скорость, просто скорость — нет никаких шансов, что он сможет победить. Не хочу говорить слишком много, вы понимаете, о чём я», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.

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