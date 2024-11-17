Том Аспиналл назвал слабость Джона Джонса, которую он заметил в поединке со Стипе Миочичем

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл назвал слабость Джона Джонса, которую он заметил в его титульном поединке со Стипе Миочичем.

«Он — настоящий мастер финтов, никогда не знаешь, что он выкинет. Чтобы победить Джона Джонса, нужны острые глаза и быстрая реакция, а у Стипе Миочича в 42 года этого больше не было. Я так счастлив, что мне удалось увидеть крупным планом, как выглядит Джон Джонс в 37 лет и на закате своей карьеры. Очень доволен.

Были ли какие-то слабые места, которые я отметил в игре Джона? Скорость, просто скорость — нет никаких шансов, что он сможет победить. Не хочу говорить слишком много, вы понимаете, о чём я», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.