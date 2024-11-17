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Дана Уайт — о победе Пола над Тайсоном: Майк даже по лестнице с трудом поднимался

Дана Уайт — о победе Пола над Тайсоном: Майк даже по лестнице с трудом поднимался
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Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу состоявшегося боксёрского поединка между легендарным тяжеловесом прошлых лет 58-летним Майком Тайсоном и 27-летним американским блогером Джейком Полом.

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Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

«Майк Тайсон споткнулся, когда шёл вниз по этой штуке, ему было даже по лестнице трудно подниматься, он был в коленном бандаже, и Джейк Пол ничего в итоге не смог с ним сделать», — сказал Уайт во время послематчевой пресс-конференции турнира UFC 309.

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей в восьмираундовом официальном поединке, где раунды нестандартно длились по две минуты.

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