Дана Уайт — о победе Пола над Тайсоном: Майк даже по лестнице с трудом поднимался

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу состоявшегося боксёрского поединка между легендарным тяжеловесом прошлых лет 58-летним Майком Тайсоном и 27-летним американским блогером Джейком Полом.

«Майк Тайсон споткнулся, когда шёл вниз по этой штуке, ему было даже по лестнице трудно подниматься, он был в коленном бандаже, и Джейк Пол ничего в итоге не смог с ним сделать», — сказал Уайт во время послематчевой пресс-конференции турнира UFC 309.

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей в восьмираундовом официальном поединке, где раунды нестандартно длились по две минуты.