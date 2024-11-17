Крис Сайборг отреагировала на победу Джона Джонса над Миочичем

Бывшая чемпионка UFC и Bellator, а также действующая обладательница титула PFL Крис «Сайборг» Жустино отреагировала на победу чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса над экс-чемпионом в этом дивизионе Стипе Миочичем.

«Это просто лучший в мире боец. Приятно наблюдать за ним каждый раз, как только он ступает в клетку октагона», — написала Сайборг на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, что Джонс победил Миочича техническим нокаутом в третьем раунде, после того как поразил его мощнейшим ударом в корпус с разворота. Для Джонса это была первая защита титула в статусе двукратного чемпиона.