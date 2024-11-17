Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Крис Сайборг отреагировала на победу Джона Джонса над Миочичем

Крис Сайборг отреагировала на победу Джона Джонса над Миочичем
Джон Джонс
Комментарии

Бывшая чемпионка UFC и Bellator, а также действующая обладательница титула PFL Крис «Сайборг» Жустино отреагировала на победу чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса над экс-чемпионом в этом дивизионе Стипе Миочичем.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс (W) — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:45 МСК
Джон Джонс
Окончено
TKO
Стипе Миочич

«Это просто лучший в мире боец. Приятно наблюдать за ним каждый раз, как только он ступает в клетку октагона», — написала Сайборг на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, что Джонс победил Миочича техническим нокаутом в третьем раунде, после того как поразил его мощнейшим ударом в корпус с разворота. Для Джонса это была первая защита титула в статусе двукратного чемпиона.

Материалы по теме
Том Аспиналл назвал слабость Джона Джонса, которую он заметил в поединке со Стипе Миочичем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android