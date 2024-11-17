Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик могут провести реванш с Ингушетии

Реванш между скандально известными российскими тяжеловесами ММА Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком может состояться в Ингушетии.

«Александр сейчас живёт и тренируется в Ингушетии. Фактически он здесь как дома. Мы находимся с ним в контакте, обсуждаем различные варианты сотрудничества и организации боёв для него. Один из вариантов, которые мы обсуждаем внутри лиги, — реванш Александра с Дациком. Несмотря на то что Вячеслав проиграл в последнем поединке, их реванш является актуальным. Мы готовы в перспективе такой бой организовать», — приводит слова президента лиги National Fighting League Гилани Калиматова пресс-служба данной организации.

Стоит отметить, что очередной турнир лиги NFL запланирован на 21 декабря в Ингушетии.