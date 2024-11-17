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Бывший спортсмен с параличом бросил вызов Джейку Полу

Бывший спортсмен с параличом бросил вызов Джейку Полу
Джейк Пол
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Известный бывший игрок в американский футбол Стив Глисон бросил вызов в сторону популярного американского блогера Джейка Пола, который накануне одержал победу в боксёрском поединке с легендарным 58-летним боксёром-тяжеловесом Майком Тайсоном.

«Только назовите время и место», — написал Глисон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (Техас, США) состоялся восьмираундовый бой между Тайсоном и Полом, где победу единогласным решением судей по итогам всей дистанции одержал Пол. Для Тайсона этот поединок стал первым официальным выступлением с июня 2005 года.

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